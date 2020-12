Al Rifugio dei Sanniti di Borrello l’Albero all’uncinetto promosso da Manuela Maggi

A Borrello (Ch), a Santa Lucia, proprio quest’anno che non è possibile unirsi nella tradizionale festa, la comunità ha un momento lieto, l’istallazione dell’albero all’uncinetto vicino l’Albergo “Il Rifugio dei Sanniti”.

E’ stata Manuela Maggi, presidente dell'associazione no profit DonKeysciotte, (che si occupa a Borrello, insieme a Giuseppe Di Renzo di Pet Therapy con tre asinelli, di interventi assistiti con gli animali per persone o bambini che hanno disabilità, ma anche di visite guidate nel territorio e molto altro) a organizzare il Progetto dell’Albero di Natale all’Uncinetto. Ha sparso la voce tra i suoi contatti e sono arrivate tantissime mattonelle all’uncinetto, da Borrello ovviamente, ma anche da Villa Santa Maria, Roseto degli Abruzzi che è la sua città d’origine, ma anche da Roma e Ostia. Anche a Roseto degli Abruzzi dal 2018 è stato realizzato un bellissimo albero di Natale all’uncinetto, con il coordinamento di Tiziana Gimminiani capogruppo “Gomitoline”, purtroppo recentemente scomparsa. Per Manuela, questo albero a Borrello è dedicato anche a Tiziana, al suo entusiasmo, al suo donarsi per la comunità.

“All’inizio non pensavo di avere molte mattonelle all’uncinetto”, dice Manuela, “pensavo ad una struttura piccola, poi invece sono arrivate ben 500 mattonelle, tutte bellissime, molto colorate, una benedizione!”.

E’ un albero a cui hanno lavorato molte persone, che durante il lockdown hanno voluto dedicare il proprio tempo nel riprendere l’uncinetto e la lana per sbizzarrirsi in modo creativo per un progetto di bellezza, di colore, di calore.

L’organizzazione dell’albero non è stata facile, e tante sono state le difficoltà incontrare, racconta Manuela, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato, soprattutto la signora Angela Di Monaco, di Borrello che si è presa l’incarico di cucire tutte le mattonelle e i ragazzi che hanno seguito sia la progettazione che la realizzazione della struttura in ferro: Mario Maggi, Mario e Raffele De Laurentis, Mirco e Giuseppe Di Renzo. La struttura di ferro è alta 4 metri, è molto robusta e ben ancorata, per rimanere in sicurezza anche con le rigide condizioni climatiche invernali del posto.

L’istallazione rimarrà anche oltre il periodo natalizio per consentire a tanti di poterlo vedere, soprattutto ora che l’Abruzzo è ancora in zona arancione. Dice Manuela che spera di poter replicare il progetto, magari in altre festività, con altre modalità, come decoro colorato del piccolo borgo. La lana si presta molto, è molto morbida elastica però anche molto resistente anche alle intemperie. Sicuramente questo albero all’uncinetto sarà riproposto anche l’anno prossimo, è piaciuto tantissimo a Borrello!