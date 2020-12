Luigi Cinquina continua, malgrado il regolamento del verde pubblico, la capitozzatura

Luigi Cinquina, presidente del Cai di Vasto, sulla sua pagina facebook scrive che è stato apostrofato non molti giorni fa, dopo aver criticato un intervento molto dubbio a carico di un paio di alberi, di essere un leone da tastiera, gli è stato consigliato di informarsi prima di scrivere. Pubblica la foto che ha fatto ieri alla Villa Comunale di Vasto, dove si vede come l’albero è stato potato con una procedura che assolutamente non rispecchia la tecnica, gli obiettivi, il senso di una operazione che è lontana anni luce da quanto riportato nel regolamento del verde pubblico di Vasto, approvato di recente all'unanimità. Dice Luigi Cinquina: ”Per un attimo metto da parte la figura di leone da tastiera, per un attimo voglio ricordare che quella parte del regolamento che tratta la tecnica e quant'altro inerente la botanica e la fitipatologia, l'ho scritta io perché sarò pure leone, ma solo come segno zodiacale”