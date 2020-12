Le Luminarie Natalizie anche a Vasto

Semplicità e speranza, sono queste le due parole che l’Amministrazione comunale di Vasto ha scelto per le festività natalizie, in questo particolare periodo di convivenza con l’emergenza Covid. Vasto si è illuminata di calde luci, dall’albero allestito in Piazza Verdi fino ai led luminosi in Corso Nuova Italia, Corso De Parma e Corso Garibaldi .

Luminarie a Vasto Marina, in particolare in Viale Dalmazia dove, nei pressi della rotonda, sarà allestito anche un presepe.

"In un momento di particolare difficoltà per la città e per il suo tessuto commerciale e produttivo dovuto all’emergenza Covid, grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni siamo riusciti a illuminare i luoghi più frequentati - ha spiegato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - le luminarie sono un segno di festa ma anche di speranza verso Vasto e i suoi cittadini".