La giornalista Sara Del Vecchio ha vinto il Premio Ostia e Dintorni

Sara Del Vecchio, giornalista vastese, con un racconto intitolato "Canto di dolore, canto di speranza", ha vinto alla VII Edizione del Concorso Letterario Nazionale 500 parole di Ostia il Premio Ostia e Dintorni,

Il tema del Concorso di quest’anno è stato: “Etica e società”: Solo sognando e restando fedeli ai nostri sogni riusciremo a essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo”. Luis Sepùlveda

Il concorso ha registrato una grande partecipazione, destando l’interesse di scrittori da ogni regione d’Italia e anche dall’estero. I numerosi i racconti pervenuti hanno entusiasmato la Giuria per l’alto livello qualitativo.

“C’è bisogno di racconti. Ci dice Francesco Facciolo, noto intellettuale lidense e presidente della Giuria del Concorso. L’universo lo sa e provvede: ci bombarda di emozioni, di sensazioni che commuovono, danno il batticuore, fanno palpitare, trepidare, turbano. Opportunità che vanno colte, vissute, ma di cui spesso non si conserva memoria: passano via e precipitano nell’oblio. Per fortuna esistono i poeti, i narratori, gli scrittori affermati e non, uomini e donne come noi, dotati di una sensibilità più accentuata, che catturano, interiorizzano e conservano i sentimenti più profondi del mondo, per restituirceli con parole magiche e sognanti. Ora tenere e fresche, ora dure e amare.”