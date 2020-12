Tanti i messaggi di cordoglio dedicati a Luigi Di Cocco

Luigi Di Cocco, a soli 69 anni se n’è andato, lasciando tutti attoniti. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra gli amici di Casalbordino dove era vicesindaco, ma anche tra i tantissimi amici di tutto il Vastese. Tra i tanti quello di Massimo Desiati.

“Torno adesso da Casalbordino. Sono andato a salutare, per l’ultima volta, Gigino. Mi è sembrato aspettasse, come sempre, i ragazzi militanti dell’Idea; così come se dovessimo inaugurare la nuova sezione del M.S.I., quella di oltre 40 anni fa, o di A.N., di 25 anni fa. La voce resa roca dalle tante sigarette, il sorriso aperto del ragazzo leale, dell’uomo sincero. Aveva Fede vera, Gigino. Oggi, in Politica, non se ne trova quasi più; Lui, invece, ne è stato testimone, sempre.

Lo trovavi in piazza, con i Suoi amici, a ragionare di come migliorare l’Italia e la Sua cittadina; nel luogo di lavoro, a svolgere attività sindacale. Fede in Dio, nell’Ideale, nella Famiglia, persino nel calcio; dove c’era da vivere una sincera emozione, c’era Luigi Di Cocco.

Oggi, era esanime, nella Sala del Consiglio comunale di cui, da tempo, era componente, avendo conquistato, giorno per giorno, la stima dei Suoi concittadini. Era Amministratore, Vicesindaco della Sua Casalbordino e vederlo contornato dai tanti labari dei Comuni vicini, dalle corone di fiori di Sindaci ed Amministratori pubblici, senza distinzione di appartenenza politica, induce, chi ne ha conoscenza, a ripercorrere con la mente gli anni in cui nelle grandi città, così come a Lu Casal’, era realmente difficile professare un’Idea, quella Idea.

Onore, Luigi, alla Tua Vita ed alla Tua Fede.”