Magistrati onorari e precariato della categoria: giovedì flash mob al Tribunale

Giovedì 10 dicembre alle ore 10.30 dinanzi al Palazzo di Giustizia di Vasto si svolgerà un flash mob dei magistrati onorari del Tribunale, per esprimere solidarietà alle due colleghe GOT di Palermo, protagoniste della forma di protesta dello sciopero della fame per le condizioni economiche e ordinamentali della categoria.

Il Flash Mob è organizzato dal Giudice Michelina Iannetta, coordinatrice regionale AssoGOT, Associazione dei Giudici onorari, che esprime sostegno e vicinanza alle colleghe Sabrina Argiolas e Vincenza Gagliardotto.

"Auspichiamo - fa sapere la Iannetta - di ricevere presto risposte concrete e convincenti da parte del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede".