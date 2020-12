Cinque tigli che fanno molto rumore…

Sono stati svolti negli ultimi giorni in Via Giulio Cesare dei lavori di rifacimento dei marciapiedi per inserire degli scivoli per l’ingresso e l’uscita per i diversamente abili. Il Sindaco, Francesco Menna, commenta sulla sua pagina Facebook che nel realizzare gli scivoli si è dovuta prendere una decisione: preservare l’albero o garantire il passaggio della persona con disabilità, privilegiando ovviamente il diritto di chi deve accedere ai servizi senza ostacoli o barriere architettoniche. Questo ha portato alla decisione di tagliare cinque tigli.

Su questo argomento si è inserita una grande discussione sui social, da parte del gruppo degli ambientalisti, del Comitato per la tutela e valorizzazione del verde urbano di Vasto, ma anche da parte di tanti cittadini, sensibili alla salvaguardia dell’ambiente. Stupore per la modalità con cui si è risposto non tanto al Comitato che aveva chiesto motivazioni al Sindaco e agli assessori, ma ad un solo cittadino, Alessandro Cianci, e per la motivazione, che non appare condivisa, considerando che secondo il Comitato gli scivoli si potevano realizzare senza il taglio degli alberi.

La recente approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato da parte del Consiglio Comunale, continua il comitato, avrebbe dovuto impedire che i cinque tigli fossero estirpati, considerando che erano in ottimo stato di salute, erano posizionati in una delle strade più trafficate, che sicuramente è resa più gradevole sul piano climatico ed estetico proprio dall’esistenza degli alberi.

Quello che emerge, al di là delle posizioni sui cinque tigli, sul marciapiede o sugli scivoli per i disabili, è la presenza a Vasto di un gran numero di persone che mostra sensibilità verso le tematiche ambientali, che ritiene necessario esprimere la propria opinione verso la salvaguardia degli alberi, che crede che la loro presenza nella città porti innumerevoli vantaggi: perchè migliorano la qualità dell’aria e riducono attivamente l’inquinamento atmosferico, generano ossigeno, assorbono anidride carbonica e trattengono le polveri che si trovano nell’ambiente, riducono anche il rumore dovuto al traffico, agiscono sul clima regolandolo, aumentando l’umidità dell’ambiente, abbassando la temperatura in estate ed aumentandola in inverno, agendo anche da scudo contro molti agenti atmosferici come il vento, la pioggia, la neve e la luce solare. Per questo e molto altro gli alberi nelle città vanno rispettati esattamente come ogni altro elemento.