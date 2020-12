L’associazione Culturale “Corale Warm Up, diretta dal maestro Alessandro Bronzo, dopo il successo del concerto On line, “Così Celeste Christmas on Tour”, invita tutti l’8 dicembre alle ore 18,00, ad un altro concerto "Christmas in Tour" sempre on line, in diretta sulla pagina Facebook, per emozionare con le canzoni di Natale

Con il Cuore Si Può.