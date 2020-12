Eduscopio incorona l'Istituto 'Filippo Palizzi' di Vasto

L’Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico 'Filippo Palizzi' è la scuola più antica di Vasto, ma continua ad essere la più attiva sul fronte della coerenza tra titolo di studio e offerta lavorativa. E proprio in questi giorni, in cui le famiglie degli alunni di terza media si interrogano su quali scelte operare per la scuola superiore dei propri figli, sono stati resi noti i risultati di Eduscopio, un avanzato progetto di ricerca targato Fondazione Agnelli.

I risultati della ricerca sono stati analizzati - durante le ore di didattica a distanza - dagli alunni delle classi quarta e quinta F Sistemi Informativi Aziendali, guidati dal prof. Gianrocco Menna, che hanno messo a fuoco alcune peculiarità caratteristiche dell’istituto: il buon rapporto tra la media dei voti e i crediti universitari e la conseguente ottima capacità di inserimento nel mondo del lavoro nel proprio profilo professionale. E questo è sicuramente un elemento fondamentale nella scelta di una scuola: essere certi che al termine di un percorso quinquennale l’alunno potrà proseguire ottimamente gli studi accademici o inserirsi validamente nel mondo delle professioni.

Scorrendo le tabelle di Eduscopio, in un confronto a distanza con l’area vastese, con la zona frentana, con la provincia teatina e con la regione, l’ITSET Palizzi si colloca al primo posto nella classifica della coerenza tra titolo di studio e lavoro con un ottimo 44,93%.

Molto soddisfatta, ovviamente, la dirigente scolastica Nicoletta Del Re: “Il nostro motto è proprio rinnovare nel segno della continuità con la tradizione. Tutti i nostri corsi offrono concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro o di proseguimento negli studi universitari. Anche in questi tempi bui di emergenza, la nostra scuola si sta impegnando come sempre per andare incontro alle famiglie in cerca di un futuro concretamente possibile per i propri figli”.