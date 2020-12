Mattioli.art.lab.: “Insieme per ascoltare”

Con il Mattioli. art. lab., il Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto prosegue un’esperienza già avviata con successo nello scorso anno scolastico. L’idea è quella di offrire uno spazio di ascolto, di condivisione e di confronto per gruppi trasversali e aperti a tutti gli studenti del Polo Liceale (Scientifico, Scienze Applicate e Musicale).

A partire dal 30 novembre e per tutto l’anno scolastico, tutti i lunedì dalle 14.30 alle 15.30 un teams di docenti accoglierà e guiderà gli studenti che vorranno aderire al progetto attraverso un percorso sul tema della relazione. L’obiettivo è quello di costruire ponti per abbattere le distanze e approfondire questioni di attualità e di interesse per i ragazzi: musica, arte, cinema, sport, cittadinanza attiva e tanto altro. Ciò offrirà stimoli per approfondire la conoscenza di sé stessi e degli altri e per realizzare un prodotto finale da condividere a scuola e nel territorio.

Per partecipare è sufficiente contattare su piattaforma Teams i docenti referenti del progetto: prof.ssa Alessandra Gabriele, prof.ssa Patrizia Ciccarella, prof.ssa Alessandra Di Penta, prof. Guerino Taresco.