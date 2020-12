Acqua da risparmiare: sospensioni nell'erogazione a Vasto

La Sasi ha comunicato le chiusure programmate finalizzate al risparmio della risorsa idrica. Salvo diversa comunicazione, tali interruzioni si ripeteranno almeno fino al prossimo 11 dicembre.

ORARI E ZONE

Dalle 17 alle 6: Via San Michele, Via Madonna dell'Asilo, Via Zanella, Viale D'Annunzio, Via dei Conti Ricci, Via Marco Polo e intersezioni con Corso Mazzini), Via Pitagora

Dalle 18 alle 6: Incoronata fino zona Aqualand

Dalle 19 alle 6: Località Conicella, San Lorenzo, Quartiere San Paolo

Dalle 22 alle 6: Pianeta (zona centro commerciale e San Michele)