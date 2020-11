Riqualificazione di Vasto Marina, il progetto di Mattia Perrotta

Il Consorzio Vivere Vasto Marina dà l’occasione oggi pomeriggio, 28.11.20 alle ore 15, a tutti, di poter conoscere il progetto di Mattia Perrotta, Co-founder and creative director at Social Needs.

Il giovane vastese illustrerà su Zoom il suo progetto di riqualificazione della zona rivieristica della nostra città. Un’occasione per prendere coscienza delle criticità del nostro tessuto urbano e analizzare le aree da rimodulare, da riorganizzare, da recuperare. La nuova idea si fonda su tre ipotesi progettuali: Parco della Bagnante, Via della Rotonda e Parco Suriani, che riporterebbero una linearità e una nuova gestione dello spazio in termini di riqualifica.

https://mattiaprr.medium.com/vasto-marina-osare-con-convinzione-b2148a5951fe

L’incontro dice Piergiorgio Molino, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina, è aperto, oltre che agli operatori turistici a tutti gli interessati.

Per partecipare e registrarsi inviare richiesta a viverevastomarina@hotmail.it.