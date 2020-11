Il Mattei vince ancora con la realtà virtuale

Oggi, venerdì 27 Novembre, sono stati proclamati i vincitori delle "Olimpiadi del Videogioco Didattico", competizione tenutasi lo scorso Febbraio, con la partecipazione di 306 squadre provenienti da 11 regioni differenti d'Italia. L’IIS Mattei di Vasto ancora una volta è protagonista nazionale, grazie ai "Virtual Boyz", squadra formata da Nicola Di Francesco, Mattia La Palombara, Raffaele Pedale e Jacopo Ricciardi, studenti dell'ultimo anno del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate della classe 5^B, che si è classificata seconda.

La manifestazione è stata organizzata e gestita da "ImparaDigitale" di Bergamo, in collaborazione con INDIRE e Ministero dell’istruzione. Ma, a causa del Covid, la premiazione è stata effettuata virtualmente dalla giuria composta prof.ssa Dianora Bardi (presidente di ImparaDigitale), Francesca Marino (rappresentante della NACON) e Andrea Benassi (ricercatore di INDIRE). I Virtual Boyz si aggiudicano il 2° posto grazie alla competenza dimostrata nella gestione di un motore per videogiochi professionale quale Unity 3D e l'approccio innovativo che prevede la fruizione attraverso dei visori 3D immersivi" (questa la motivazione espressa dalla giuria).

Il tema proposto alle squadre gareggianti era "Il Viaggio" inteso come esperienza e confronto fra, passato e futuro, innovazione e tradizione: scoprire e incontrare nuove culture era la mission dei Virtual Boyz che hanno saputo portare a termine questo viaggio virtuale superando ogni “imprevisto”: i ragazzi hanno immaginato un tour nei 5 continenti, in ognuno dei quali si poteva svolgere attività in ambiti completamente diversi: dalla dimostrazione della sensibilità ambientale alla pratica dello sport e il benessere fisico.

Medaglia d’argento, dunque, un meritato riconoscimento alla fatica e allo straordinario lavoro svolto in questi anni sotto la guida della prof.ssa Antonella Pellegrini. Infatti per loro non è una novità stare sul podio con la realtà virtuale e i videogiochi : questa stessa classe è stata premiata nel precedente anno scolastico nell'ambito del Premio Scuola Digitale nella fase provinciale per la realizzazione del videogioco "M3DievalEnigma" sulle tracce del Nome della Rosa di Umberto Eco.

Ci tengono a sottolineare i ragazzi – intervistati immediatamente dopo la cerimonia di proclamazione - che «oltre alla felicità per il premio, quello che più conta è stato lavorare fianco a fianco, giorno per giorno, perché la scuola – soprattutto in questi difficili momenti – è questo: stare insieme e condividere gioie e sofferenze». Una vera e propria dimostrazione di aver compreso lo spirito olimpico. Jesse Owens, il velocista di colore, medaglia d’oro nella Berlino nazista del ’36, disse una volta: «Le amicizie nate sul campo durante le gare sono le vere medaglie d’oro in una competizione. I premi col tempo si consumano, mentre le amicizie non si ricoprono di polvere».