Nasce un nuovo comitato in vista delle prossime elezioni comunali

Il panorama dei comitati civici si arricchisce a Vasto di nuovi protagonisti. E’ nato un nuovo gruppo, legato a due donne, molto conosciute in città per il loro impegno costante e appassionato verso gatti e cani abbandonati:Anna Rita Carugno e Concetta Costanzo con il “Movimento Politico ORA Rispetto Per Tutti Gli Animali”.

Lo scopo che si vuole raggiungere è legato all'esigenza di portare in consiglio comunale le importanti tematiche animaliste, ambientaliste e ecologiste.L'obiettivo che vogliono realizzare nel breve periodo è certamente la realizzazione del nuovo canile, a cui affiancare un gattile ed un rifugio per animali selvatici, che possa garantire una degenza alle bestiole randagie che hanno subito gravi traumi. Per gestire la struttura, oltre l'impegno delle figure lavorative preesistenti, vogliono coinvolgere, in una sorta di turnover, ragazzi maggiorenni disabili che non trovano nessuno sbocco nel normale mondo lavorativo, seguiti da validi educatori. Credono che la salvaguardia dell'ambiente possa garantire un futuro anche economico alle generazioni future.