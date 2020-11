Dr. Spadaccini: “per l’emodinamica a Vasto la regione non si è arresa”

Il dr. Antonio Spadaccini, già direttore di gastroenterologia nell’Ospedale “San Pio” di Vasto, commentando sul suo profilo Facebook la notizia che la Regione Abruzzo ha programmato il nuovo assetto cardiologico con centri Hub con emodinamica localizzati solo a Chieti, Pescara, Teramo, L’Aquila e Avezzano, dice che “no, la Regione non "si è arresa". Sono i decisori regionali (Assessore ed ASR) che hanno confermato (nonostante la nomina demagogica di commissioni parafulmini!) una scelta, tutta politica, che nega l'Emodinamica nel PO di Vasto, mentre lo consente, per es., ad Avezzano. Anche solo tale considerazione evidenzia e certifica come chi continua a raccontare la "storiella-scusa" dell'impossibilità tecnico-legislativa di dotare anche l'ospedale di Vasto di tale importante Servizio salva-vita mente sapendo di mentire o non conosce bene l'argomento. Chi si è invece "arreso", con un assordante e colpevole silenzio è stata TUTTA la maggioranza amministrativa cittadina, nonostante le 15.000 firme raccolte a Vasto ed il suo entroterra.