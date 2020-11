Impalcatura pericolante, allarme nel cantiere di via Alessandrini

E' stato il vento sostenuto a provocare il pericoloso piegamento di parte dell'impalcatura di un edificio in fase di realizzazione in via Alessandrini.

L'allarme è scattato in tarda mattinata, con l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto e della Polizia Locale oltre ai responsabili della ditta esecutrice dei lavori.

Foto di Andrea Marino