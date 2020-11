Fabio Travaglini: Agenda 2030 UCLG confronto con i sindaci del mondo

Fabio Travaglini sulla pagina istituzionale AICCRE informa che è in collegamento con l'UCLG, l'Unione internazionale delle Città e dei governi locali, per partecipare a un confronto con i Sindaci da tutto il mondo sui temi dell'Agenda 2030: l'innovazione urbana, la cooperazione internazionale e su come affrontare la ripresa dopo la pandemia.

L’unione delle città e dei governi locali (United Cities and Local Governments, UCLG) è un’organizzazione internazionale con sede a Barcellona (Spagna) che si propone di riunire le città, i governi locali e le associazioni municipali di tutto il mondo. È stata fondata nel 2004 dall’unione di International Union of Local Authorities (IULA) e World Federation of United Cities (FMCU). La UCLG è la più grande organizzazione mondiale di amministrazioni locali e raccoglie oltre 1000 membri da oltre 120 paesi ONU e rappresenta più della metà della popolazione mondiale.