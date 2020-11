Addio al maestro Domenico Zambianchi

All'età di 83 anni si è spento Domenico Zambianchi, noto a Vasto e non solo per la sua pluripremiata attività di scultore e modellatore del marmo e della pietra.

Autodidatta, con qualche velleità letteraria, avendo pubblicato un libro autobiografico - si legge su vastospa.it -, è noto come lo scultore di opere colossali ed originali.

Modella in marmo e pietra figure classiche dettate dalla fantasia, ispirandosi alla mitologia greca o a personaggi della quotidianità.

Ha esposto in varie mostre personali le proprie opere ottenendo il consenso del pubblico e della critica. Sue opere, sia in marmo che in pietra, si trovano presso enti pubblici e collezionisti privati.

I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di sabato 14 novembre, alle ore 14,30, nella Cattedrale di San Giuseppe.

