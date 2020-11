L’assessore Bosco: “Le scuole a Vasto non chiudono”

Scrive l’assessore Anna Bosco sulla sua pagina istituzionale che da più parti ha sentito parlare della possibile chiusura delle Scuole a Vasto.

In realtà dall’Amministrazione Comunale come dalle Scuole pubbliche e/o private di Vasto non è stata avanzata nessuna richiesta di chiusura e la situazione vede ad oggi, in tutta la Città, una sola classe in quarantena.

Precisa la Bosco che questa è la realtà, come è realtà che l’amministrazione Comunale di Vasto si è battuta per la presenza a Scuola, convinti che tenere i ragazzi ed i bambini lontani dalle scuole possa creare danni educativi, psicologici, aumentare le disuguaglianze e la povertà educativa.

“Nonostante gli importanti cantieri della scorsa estate- aggiunge la Bosco-abbiamo lottato perché non si perdesse nemmeno un giorno di scuola rispetto al calendario scolastico. E i cittadini devono avere questa consapevolezza e devono avere la consapevolezza che lo sforzo di ognuno di noi per contenere la diffusione del virus è prezioso, a partire dai comportamenti individuali, già fuori da scuola.

Quanto pesi la DAD lo sa bene ciascuno di voi, basta chiedere a qualunque studente delle Superiori che conoscete, ma quanto pesi realmente in termini economici, ce lo ha detto per esempio uno studio dell’OCSE teso a quantificare il costo della chiusura delle scuole. Bene l’OCSE ci dice che la chiusura della scuola equivale per ogni ragazzo, almeno al - 3% dei suoi guadagni futuri e che i giorni persi ammonteranno ad un -1,5 di PIL entro la fine del secolo. L’Italia, inoltre nella prima fase di lockdown è stata tra i Paesi a perdere più giorni di scuola.

Arrivare alla chiusura di tutte le scuole, è l’extrema ratio che certo non si può escludere a prescindere e comunque va valutata dagli esperti sulla base della curva dei contagi. Si tratta di prendere decisioni in base all’incremento del contagio e secondo i dati delle regioni.”