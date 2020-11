Di nuovo ricolma di schiuma la fontana della Villa comunale

Sapone versato nella fontana della Villa Comunale al centro di Vasto e i bocchettoni d'acqua e la relativa pressione hanno determinato il riempimento della vasca di schiuma.

Ignoti in azione ieri sera. Per ripristinare la normalità " è stato necessario procedere allo svuotamento della vasca, alla pulizia ed al successivo riempimento - sottolineano in una nota il sindaco Francesco Menna e l'assessore ai Servizi Gabriele Barisano -. Danni, quelli causati dai vandali, che ancora una volta saranno a carico della comunità".

Un simile episodio era stato registrato, nella stessa fontana della Villa, dieci anni fa (clicca qui)

Nella galleria foto di Andrea Marino