Don Gianni Sciorra da 17 anni Parroco della Comunità di San Paolo

Il parroco della Parrocchia di San Paolo, Don Gianni Sciorra, sulla pagina facebook della parrocchia, esprime il suo pensiero e preghiera per tutta la comunità. Nell’impossibilità dovuta alla pandemia, di vivere una Festa di Famiglia insieme, per ricordare la ricorrenza del 9 novembre di 17 anni fa, quando diventava Parroco della Comunità di San Paolo Apostolo, esprime il suo ringraziamento e la sua preghiera.

“ Sapete che considero questa data una ricorrenza importante, un motivo per vivere una Festa di Famiglia. Ricordare con gioia l’anniversario dell’ingresso di un nuovo Parroco in una Parrocchia significa ricordare il rapporto profondo che lega il Pastore al suo gregge.

Quest’anno non potremo riunirci, a causa della pandemia in corso, ma possiamo lo stesso fare memoria della strada percorsa insieme, dei tanti sogni che sono diventati progetti e poi realtà e, soprattutto, possiamo pregare gli uni per gli altri, affinché il Signore continui a donarci la forza e la capacità di rendere sempre più bella la nostra Comunità.

Vorrei avere un’attenzione e un ricordo per tutti, anche per coloro che ci hanno fisicamente lasciato, ma che ci seguono dal cielo, a partire da don Antonio, il Parroco che mi ha preceduto. Vorrei che insieme chiedessimo perdono a Dio per le debolezze e le fragilità che hanno sicuramente rallentato e appesantito il nostro cammino.

Vorrei che ringraziassimo il Signore per la benevolenza con cui ha seguito le nostre persone e le nostre vite, permettendoci di crescere e di misurarci ogni giorno con le aspettative della Sua volontà.

Vorrei che supplicassimo la Mamma Celeste di prenderci per mano e di portarci da Gesù per consegnare a Lui il desiderio che la nostra Comunità sia “famiglia di famiglie” secondo il cuore di Dio.

Buona festa e buona preghiera, sempre uniti in Gesù!”

Don Gianni Sciorra