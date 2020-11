Grande successo della Raccolta alimentare del Buco nel Tetto Onlus

Luciana Salvatorelli, presidente dell’associazione del Buco nel Tetto Onlus, esprime riconoscenza verso tutti coloro che ieri hanno dato il loro contribuito alla raccolta alimentare organizzata in sinergia con l’Agesci/scout diaconia salesiani coperatori, Ads, Ac. “La raccolta alimentare è stata un successo incredibile, oltre 2.290 kg di latte, zucchero, caffè, pasta, riso, tonno, legumi detersivi, insieme a grande amore e solidarietà. Il vero successo è stato manifestato dall’unione dei nostri gruppi. Siamo stati tutti uniti per un unico obiettivo: la Carità. Come si dice: l’Unione fa la forza, Tutti per uno, uno per tutti.

Tutti i prodotti donati saranno a disposizione della diaconia dei Salesiani che ha la lista delle famiglie di Vasto più bisognose.