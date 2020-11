Graziano Marcovecchio anticipa l’ultima donazione al San Pio: l’impianto ECMO del valore di circa 100.000 euro

Graziano Marcovecchio, presidente Pilkington Italia, sulla sua pagina facebook anticipa l’ultima donazione all’ospedale “San Pio” di Vasto, grazie ad una comunità solidale importante che ha permesso in questi ultimi mesi diversi obiettivi importanti.

“Dopo la piattaforma ecografica, dopo l'impianto di dialisi da rianimazione, seguito da una completa postazione respiratoria, e poi da un impianto video laringoscopico per intubazioni complesse oltre che pediatriche, è finalmente arrivato il momento di chiudere il progetto con il suo quinto e ultimo tassello.

Pochi giorni fa è arrivato dalla lontana Svezia l'impianto ECMO del valore di circa 100.000 euro che va a chiudere questo percorso di solidarietà che grazie a tanti è stato possibile realizzare.

La strada fu intrapresa a Marzo scorso, proprio all'inizio di un severo lockdown di cui conserviamo ancora tristi ricordi; inoltre, e per uno strano scherzo del destino, il progetto va a chiudersi proprio nel bel mezzo di una severa seconda ondata della pandemia, come se ci fosse, dietro l'iniziativa, un recondito e nascosto filo logico ad organizzarne una particolare regia.

Non mancano le preoccupazioni che vengono dal mondo del lavoro, e ci aspettano tempi difficilissimi e complicati anche su questo fronte, ma non per questo il senso della Solidarietà può subire battute d'arresto.

Lunedi' 9 Novembre alle 18,30 provvederemo a compiere questo ultimo atto, pronti a capire dai rianimatori del nostro presidio ospedaliero le funzionalità di questa preziosa attrezzatura.

Era mia profonda intenzione poterlo fare con tutti gli attori che hanno contribuito con spontanei gesti di vera solidarietà, e ringraziare di persona uno ad uno per dire GRAZIE e raccontare quello che tutti assieme siamo stati capaci di realizzare.

Il fatto e gli eventi in corso non hanno però voluto che questo ultimo sogno potesse avverarsi.

Non per questo però bisogna arrendersi, ma anzi ,al contrario, bisogna imporsi di pensare per inventare un messaggio di Solidarietà e di Comunità in modalità virtuale e non fisica, usando questi tools che sempre più nei momenti che viviamo quantomeno consentono di esserci, certo in un modo nuovo e diverso, ma comunque di esserci.

Pertanto avrò collegati online i donatori a noi esterni che parteciperanno all'evento , ed in aggiunta, per consentire la visione a tutti i partecipanti ed in particolare all'intera Comunità e al grande numero dei dipendenti Pilkington Nsg.

Il tutto lo faremo alla presenza dello straordinario team sanitario con cui abbiamo colloquiato sin dall'inizio del progetto, nelle persone delle dottoresse Francesca Tana, Paola Acquarola e Maria Amato,del Primario di Rianimazione dell'Ospedale San Pio Dott. Filippo Marinucci e dei vertici aziendali della nostra Asl Chieti-Lanciano- Vasto: sarà una ulteriore occasione per dire grazie a tutti questi operatori che da tanti mesi sono chiamati ad uno sforzo immane per tutelare la salute di tutti noi.”