Andrea Zaami spiega le ragioni del Nuovo Centro Benessere

In questi ultimi giorni e settimane, con l’intensificarsi delle misure restrittive nei confronti delle palestre, molti ci hanno domandato cosa avremmo fatto. E molti, ancora, ci domandano perché abbiamo deciso di non svolgere le nostre lezioni all’aperto, nonostante la legge ce lo permetta e avremmo anche gli spazi e le strutture per farlo.

Quella che abbiamo messo in campo è stata una scelta sofferta, molto sofferta. Se ci domandate se siamo contenti di questa situazione vi risponderemmo di no, che le nostre preferenze sono altre. Prima ancora che professionisti siamo un gruppo di appassionati che ama quello che fa e che vive la propria ricerca del benessere anche e soprattutto all’interno di un gruppo. Le dinamiche che si instaurano in questi gruppi non potranno mai essere sostituite da una diretta social o da un video.

Premesso questo, possiamo tranquillamente confessare che quando è stato emanato il decreto, che imponeva la chiusura delle palestre, il nostro morale è andato ai minimi termini. Riprendere le lezioni online come abbiamo fatto a marzo non è certo la dimensione per noi ideale, anche perché comporta una serie di sacrifici incredibili. A quel punto, riunendoci tutti insieme, abbiamo ragionato sulla situazione e scelto la strategia da percorrere.

È prevalso il senso del dovere che ci ha restituito l’entusiasmo.

Come ormai molti sanno il Nuovo Centro Benessere non svolgerà lezioni all’aperto e nessuno dei nostri collaboratori effettuerà lezioni private a domicilio. Il motivo? Vogliamo fare una scelta di responsabilità e consapevole di ciò che sta accadendo.

Per comprendere questa scelta dobbiamo ribadire che il problema della chiusura delle palestre non è legato alla sicurezza delle nostre strutture. Lo ripetiamo: le palestre sono luoghi sicuri per tutti i collaboratori e per tutti i soci. La chiusura dei centri sportivi non è legata a ragioni di questo tipo, ma alla considerazione che questi sono luoghi di possibili assembramenti.

Anche attivando tutte quelle procedure e modalità di controllo e regolamentazione degli accessi che ci hanno accompagnato nelle scorse settimane, possono crearsi le condizioni per cui si possono verificare degli assembramenti. Motivo per cui l’unica strada oggi per noi possibile è quella delle lezioni online.

Questa premessa serve per spiegare e motivare la scelta di non adottare la modalità delle lezioni all’aperto. Se le palestre sono le realtà sacrificabili noi ci sacrifichiamo, ma lo facciamo con responsabilità. Uscire all’aperto, per noi, sarebbe solamente uno spostare il problema, non l’assumersi le responsabilità per risolverlo.

Non vogliamo trovare escamotage alla legge, ma soluzioni.

E non si tratta nemmeno di essere d’accordo, critici, a favore o contro; questa è la situazione con la quale dobbiamo confrontarci.

Abbiamo deciso di muoverci in questo modo anche per tutelare le esigenze dei nostri soci e permettere a tutti loro di continuare a seguire il percorso di benessere intrapreso. Chiudere tutto in attesa di tempi migliori creerebbe più danni che benefici. Aggirare le normative creerebbe più confusione che vantaggi.

Il Nuovo Centro Benessere punta ad altro. Pur ribadendo che questa non è la condizione migliore per lavorare, prendiamo atto della situazione, ci rimbocchiamo le maniche e non molliamo. Non è una lotta contro qualcosa, ma a favore di qualcuno: voi, i nostri soci, amici e collaboratori. Le scelte che abbiamo preso e prenderemo, condivisibili o meno, sono basate esclusivamente su questa consapevolezza.

Vogliamo continuare ad esserci e continueremo a farlo. A distanza, con tutti i limiti del caso, ma anche con tutte le opportunità che questa modalità mette a disposizione. Continuiamo a considerarla come una parentesi (che speriamo di chiudere il prima possibile), ma è l’unico modo che oggi abbiamo per non venire meno alla nostra mission.

Abbiamo quindi attivato diverse realtà che ci permettono di continuare a offrire le nostre lezioni (abbiamo allestito una sala appositamente a questo scopo). L’incertezza e l’instabilità di questo periodo ci chiede di mantenerci saldi e fedeli ai nostri principi. Noi non molliamo e continuiamo il nostro lavoro con coraggio e determinazione.

Per questo motivo abbiamo dato il via a Il Benessere a casa tua, un gruppo Facebook dove trovare un palinsesto settimanale completo dedicato all’allenamento e al benessere. A un prezzo simbolico di 9.90€, per tutto il mese di novembre, gli iscritti al gruppo potranno accedere alle lezioni di

Pilates;

Yoga

Posturale;

Funzionale;

Change;

Sambafit.

Pillole di Yoga in volo

E tanto altro….

Tutte le lezioni rimarranno online per essere seguite in qualsiasi momento della giornata, secondo le esigenze degli iscritti. Continuate a seguirci sui nostri canali social per essere aggiornati su tutte le novità e cogliere tutte le opportunità di benessere che metteremo a disposizione. Se anche tu sei interessato manda un messaggio whatsapp al numero 3334876125 e ti diremo come procedere per poter avere tantissime lezioni a disposizione.

Ti aspettiamo dall’altra parte.

Nuovo Centro Benessere