Oggi Jessica Tinari avrebbe festeggiato il suo compleanno, la giovane ragazza di Vasto che è stata tra le vittime della valanga che travolse il 18 gennaio 2017 l’Hotel Ricopiano di Farindola.

Il padre, Mario Tinari, scrive sulla sua pagina Facebook: “ Anche quest’anno le candeline le ha soffiate il vento…Ciò che mi hai insegnato è di respirare con te, così potremo restare insieme per sempre! Buon compleanno Jessy”

Anna Bosco, invece ricorda il compleanno della sua cara amica con questo post: “C’è una storia, La Tua, che non è stata più scritta. Solo sognata. A volte immaginata, da chi ti vuole bene. Resta il ricordo bello del periodo della tua vita. Fino a quando il sole non è tramontato. Io continuo ad immaginarti così, in qualche posto lontano a sorridere forte. Auguri di buon compleanno Jessy”

Auguri Jessica, il ricordo del tuo sorriso, così bello, lo ricorderemo sempre!