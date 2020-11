Il progetto InSabbiaMenti sta facendo il giro del mondo

Grande è il successo che il progetto degli InSabbiaMenti, ideato dal Consorzio di Vivere Vasto Marina, sta avendo in tutto il mondo, consentendo di svolgere le lezioni scolastiche in spiaggia o sul trabocco.

Servizi televisivi sono stati trasmessi in questi giorni in Cile, a Panama e in Cina, mostrando la bellissima spiaggia di Vasto trasformata in una grande aula, con tanto di banchi, sedie e ombrelloni, in riva al mare. Questa nuova modalità di fare scuola, sperimentata tra settembre e ottobre da varie scuole di ogni ordine e grado di Vasto, ha creato molto interesse in Italia, in Europa e in tanti stati del mondo. Viene sottolineato che in questo periodo di pandemia, la lezione all’aria aperta consente di affrontare il virus in un’altra modalità, garantendo standard di sicurezza, ma anche incrementando la motivazione all’apprendimento.

La sinergia tra enti, aziende, associazioni, consorzio, scuole, Comune, hanno consentito non solo lezioni all’aperto, in riva al mare, ma anche di far parlare di Vasto in tutto il mondo.

Ecco i link delle trasmissioni televisive sul progetto InSabbiaMenti

https://www.youtube.com/watch?v=eEaPGavFdAU&feature=youtu.be

https://www.instagram.com/tv/CG_msHAB_Z9/?igshid=xf9n34fi0m1

https://m.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/alumnos-se-trasladan-a-la-playa-para-evitar-contagios-por-covid-19/2020-10-30/084222.html