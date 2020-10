L’associazione Avi Alzheimer di Vasto sospende gli incontri Caffè Alzheimer

L’associazione Avi Alzheimer Ass. Vasto Italia, sulla propria pagina facebook comunica la propria disponibilità di supporto a distanza.

“Visto ultimo DPCM del presidente Conte sui comportamenti da adottare per limitare i contagi; visto che provvisoriamente i nostri incontri di caffè Alzheimer sono momentaneamente sospesi, noi volontari AVI restiamo a vostro sostegno anche a distanza con questi servizi relativi a queste professionalità:

Dott.ssa CLAUDIA SACCHET , dirigente medico presso UOC Geriatria;

Dott.ssa LUCILLA COLARUSSO , dirigente medico presso UOC Geriatria ;

Dott.ssa EVELYN DI SANTO, (psicologa psicoterapeuta) supporto psicologico;

Dott.ssa FRANCESCA GIANGIACOMO (Arti terapie e counseling) , sostegno ai familiari con attività di teatro espressivo, arte terapia e Mindfulness;

Dott.ssa MARIELLA BARATTUCCI (psicologa) consulenza psicologica e Mindfulness per familiari;

Dott.ssa PATRIZIA CORVINO Teacher yoga della risata e teatro terapia;

Avvocato MARIA MOLINO consulenza legale.

Noi tutti ,- continua l’associazione AVI- vogliamo essere vicini e disponibili per alleviare le problematiche inerenti la malattia tramite incontri con i nostri associati singolarmente sia in modalità Whatsapp (tipo videochiamata) che di persona in luoghi aperti .

Il Servizio è coordinato dalla presidente AVI Maria Teresa che risponde al numero tel. 3294453154.

Prendete contatti senza remore e indugi.”