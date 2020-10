Scuole superiori vastesi, si torna alla didattica a distanza

Torna il sistema della "didattica a distanza" in alcune scuole vastesi.

Primi dirigenti di istituti superiori cittadini ad ufficializzare il provvedimento relativo sono Nino Fuiano (Istituto di Istruzione Superiore 'Enrico Mattei') e Anna Orsatti (Polo Liceale 'Pantini-Pudente').

Stamane riunione tra i dirigenti scolastici per verificare il da farsi alla luce dell'ultimo Dpcm illustrato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La nota di Fuiano: "Facendo seguito a quanto comunicato nella giornata di ieri, in attesa del Decreto Regionale in via di emanazione, si dispone che l'attività didattica a partire da domani 27 ottobre si svolgerà in modalità a distanza per tutte le classi. Si invitano gli interessati a consultare i canali ufficiali della scuola per ulteriori indicazioni.

Non nego che la presente comunicazione mi provoca un senso di rammarico notevole. Abbiamo lavorato per mesi al fine di rendere la scuola un luogo accogliente e sicuro, abbiamo impegnato energie e risorse. Ma la scuola è all'interno di un sistema complesso in cui tutti i tasselli devono collocarsi al loro posto e funzionare in maniera coerente. Forse qualcosa non ha funzionato. Ancora una volta siamo chiamati ad amplificare i nostri sforzi, a sviluppare con impegno strategie ed azioni conseguenti. Sono certo che ne usciremo, non ci arrendiamo. La scuola non si ferma, la scuola continua e noi saremo pronti a lavorare perché sia garantito ai nostri ragazzi il massimo possibile.

Un abbraccio".

La nota di Orsatti: "In attesa della pubblicazione del testo ufficiale della ordinanza regionale in merito allo svolgimento della didattica digitale integrata, si dispone, a partire da domani 27 ottobre, che l'attività didattica venga svolta interamente a distanza.

Continueremo ad essere presenti nella formazione dei nostri ragazzi, pur nella consapevolezza del valore insostituibile della presenza, poichè crediamo che la scuola non sia solo un luogo fisico ma un universo intero di esperienze e relazioni.

Vi invitiamo a seguire anche nei prossimi giorni i nostri canali ufficiali di comunicazione".