Nel libro di Orietta Berti “Tra Bandiere Rosse e Acquesantiere” i ringraziamenti anche ai suoi amici vastesi

Orietta Berti, uno dei volti più amati e popolari della canzone e della televisione italiana, si racconta per la prima volta in un’autobiografia ricca di aneddoti inediti con il suo ultimo libro, edito Rizzoli, “Tra bandiere rosse e acquesantiere”. Il libro dà l’opportunità di conoscere meglio la famosa cantante che dai primi successi del ‘64 fino a oggi, tra tour in Italia e all’estero, con milioni di dischi venduti, continua a avere successi e consensi, conquistando, con la sua voce, ma anche con la simpatia e l’ironia che la contraddistinguono, il pubblico di tutte le età.

Nel libro, impreziosito da sedici pagine di fotografie rare, oltre a raccontare di sé, alla fine mette molti ringraziamenti. Tra questi, ringrazia 4 vastesi: Gianfranco Del Greco e famiglia, Angela Scarpitta e Davide Panichelli e Sergio Del Casale.

Angela Scarpitta e Davide Panichelli, titolari della Pasticceria Chez di Vasto, raccontano come è nata questa straordinaria amicizia.

Angela Scarpitta, che ha passato la sua infanzia in Francia è stata sempre appassionata di Orietta Berti, insieme alla mamma. E’ cresciuta con le canzoni di Orietta Berti. Ha ascoltato molto spesso i dischi della popolare cantante, conosce a memoria tutti i testi e ha seguito con ammirazione tutte le 13 partecipazioni al Festival di Sanremo e tutti i programmi televisivi anche attuali che vedono la simpaticissima presenza di Orietta Berti. Le sue canzoni rappresentano, per Angela e per tutto il grandissimo numero di fan, una traccia indelebile del mondo musicale e televisivo, con canzoni e programmi considerati “semplicemente mitici.” Le canzoni di Orietta Berti rappresentano per Angela, l’infanzia, allegra e piena di bellissimi ricordi.

Nel suo libro Orietta Berti precisa che in questi cinquant’anni di successo, con oltre 16 milioni di dischi venduti e 13 partecipazioni al Festival di Sanremo, ripercorre non solo cinquant’anni e più di vita, di carriera ma anche di storia d’Italia, di storia della canzone, partendo da Cavriago, il suo paese d’origine in provincia di Reggio Emilia. Con la sua voce meravigliosa, con l’incoraggiamento del papà inizia a cantare e da allora non smetterà più. La purezza cristallina della sua voce ha incantato il pubblico di tutte le età, esprimendo alcune delle melodie più belle della musica italiana.

Dice Angela che ha avuto l’onore di conoscere Orietta Berti 9 anni fa, tramite l’amico Gianfranco Del Greco. Anche lui, grande fan della cantante che aveva avuto l’occasione di conoscerla partecipando ai suoi concerti.

Da allora Angela ha partecipato con il marito e Gianfranco a tanti concerti di Orietta Berti nel centro Italia. E’ riuscita a vederla, a parlare con lei ed è nata un’amicizia straordinaria. Angela ha cercato di essere presente a molti dei suoi concerti, sempre in prima fila e ogni volta Orietta Berti, con estremo affetto e gentilezza, dal microfono la salutava e ringraziava della sua presenza. Nel concerto a San Giovanni Rotondo, di qualche anno fa, l’ha fatta salire sul palco e le ha dedicato una canzone. La cantante è venuta anche a Vasto, tre volte e nell’ultima visita è andata nella pasticceria Chez per salutarli.

Nell’ottobre 2019 Angela Scarpitta e Davide Panichelli, insieme a Gianfranco Del Greco, sono stati invitati anche al battesimo della nipotina Olivia, a Montecchio a Reggio Emilia, come segno di grande amicizia. Racconta Angela che sono stati accolti e considerati come parte della famiglia.

Dice Angela: “Spesso ci chiamiamo, ci scambiano messaggi, ci sentiamo per gli auguri, ma anche con il figlio Otis Paterlini, e la moglie Lia Chiari da cui è nata la piccola Olivia. La prima nipotina di Orietta Berti. Insieme ad Omar e al marito Osvaldo Paterlini, sono una famiglia meravigliosa.”

In questi giorni Angela ha comprato il libro di Orietta Berti, ed è rimasta meravigliata di lettere il suo nome tra i ringraziamenti. Non se lo aspettava. Orietta Berti, dice Angela, è una persona meravigliosa, molto profonda, estremamente gentile, disponibile, affettuosa e lei si sente onorata della sua amicizia. Angela non ama più solo le sue canzoni, ama proprio Orietta Berti, le vuole bene e trasmette il suo affetto in tante attenzioni. Dice che non c’è un artista nel mondo della musica come lei.

Il libro le è piaciuto moltissimo, perché ripercorre tutta la carriera della cantante, ma con tanti particolari che non erano conosciuti. Un libro che racconta di una bambina che odiava le bambole, altro che collezionarle come avrebbe fatto poi da adulta. Amava piuttosto stare all’aria aperta e combinarne di tutti i colori mentre sua mamma, la Olga, era impegnata a gestire la pesa pubblica. Poi un giorno quella bambina, cresciuta nel reggiano tra i comizi del Pci e la messa la domenica, scopre di avere una voce meravigliosa e, incoraggiata dal papà, inizia a cantare. "Oggi, se mi capita di passare per la piazza di Cavriago, mi torna in mente quando andavo ai comizi con la mia mamma, che mi teneva sulle spalle e mi faceva reggere la bandiera rossa, e sento di nuovo l’odore dei petali che spargevo con mio papà sul sagrato di San Terenziano".

Ad Angela piace anche la versione molto ironica e simpatica di Orietta Berti come conduttrice televisiva. E’ riuscita ad esprimere negli ultimi anni un'ironia che, dice Orietta Berti: "per timidezza" ho sempre tenuto per me”. Il pubblico televisivo apprezza molto i suoi consigli di ogni tipo e soprattutto la sua modalità scherzosa di comunicare. Dice Angela che Orietta Berti è un’icona della musica italiana, un’artista unica, di grande professionalità, di grande talento, ma anche e soprattutto di grande umanità.