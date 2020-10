Scuola dell’infanzia paritaria 'L’Arcobaleno': tamponi negativi

Scriviamo questo post per fare chiarezza su alcune false notizie circolate sulla nostra scuola: sui social, sulla stampa e tramite passa parola. I primi giorni del mese di ottobre purtroppo nella nostra struttura si è verificato un caso di contagio da Covid-19.

Tempestivamente e per precauzione verso tutti i bambini che frequentano la scuola, le loro famiglie e il personale abbiamo ritento opportuno chiudere la struttura per 15 giorni e nel frattempo abbiamo provveduto tutti a osservare un isolamento fiduciario e l’effettuazione dei tamponi tutti svolti a proprie spese. Fortunatamente tutti gli esiti dei tamponi sono stati NEGATIVI, nessun bambino e personale della scuola è stato contagiato. Nonostante tutto qualcuno si è divertito a mettere in giro notizie opposte a questa che è l’assoluta veritiera. Detto ciò teniamo a precisare che quello che è avvenuto a noi può avvenire a tutti purtroppo perché questo è un periodo storico difficile per tutti e nessuno di noi può prevedere l’infezione se ci colpirà e quando colpirà.

Questa non vuole essere una polemica, ma solo una chiarezza dei fatti.

Ringraziamo tutti i genitori che hanno accettato e condiviso la nostra linea di tutela contro il contagio.

La scuola riapre in piena sicurezza osservando tutte le norme igieniche e di protezione previste dal protocollo sanitario. Grazie