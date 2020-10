Chiuso il reparto di Geriatria di Vasto

Il sindaco Francesco Menna comunica che è stata disposta la chiusura del reparto di Geriatria dell’ospedale "San Pio" di Vasto in seguito ad un caso positivo al Covid.

Per tutelare tutti coloro che potenzialmente sono entrati in contatto col positivo, le attività del reparto sono state sospese.

"La situazione è sotto controllo - sottolinea Menna -, la Asl sta ricostruendo tutte le interazioni e i passaggi per capire definitivamente i contagiati".

Il sindaco ringrazia il personale dell’ospedale di Vasto per il lavoro e la professionalità prestata. Afferma inoltre :“A causa del crescente numero di positivi in città invito tutta la cittadinanza ad avere sempre con sé e ad indossare i dispositivi di protezione. Rispettando semplici regole proteggiamo noi e gli altri“.