Premiati 3 ragazzi del Comprensivo “Spataro Paolucci” per i giochi matematici

Dopo il lungo lokdown è arrivato, ieri, 10 ottobre 2020, il fatidico momento per i 3 ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Spataro Paolucci” di Vasto, che hanno vinto i Giochi matematici d’autunno dell’a.s 2019/2020, organizzati dal Centro di Ricerca P.ri.st.em dell’Università Bocconi di Milano. La premiazione doveva svolgersi il 4 marzo, giorno nazionale per i campionati, ma il lockdown non l’ha permesso. Ieri, alla presenza delle docenti che hanno curato la loro preparazione, Barbara Lucci e Paola Cherchi, e del Vice Preside prof. Massimo Cionci, nell’aula magna delle Paolucci i sono stati premiati gli alunni: Rossi Marina , Davide Fresu e Panicciari Andrea. I primi 2 in prima media e il terzo in quinta. Grande l’emozione, ma grande anche la passione verso la matematica. Hanno vinto dei buoni da spendere in cartoleria. L’anno scorso hanno partecipato in tutto 106 ragazzi: 50 delle classi quinte e 56 delle classi quarte della scuola primaria “G. Spataro”.

I giochi matematici sono gare organizzate annualmente e consentono a studenti provenienti da scuole di ogni grado di tutt’Italia di sfidarsi tra loro attraverso la risoluzione di problemi con enunciati divertenti e intriganti, privilegiando la logica, l’intuizione e la fantasia.

E’ stata una bella sfida, anche per le insegnanti, che hanno curato sia l’organizzazione che l’attività formativa propedeutica alla gara. Ringraziano la Preside Prof.ssa Sandra Di Gregorio per aver consentito, per la prima volta, la partecipazione delle classi quarte e quinte della scuola primaria “G. Spataro” a questo progetto, già attivo da 10 anni nella scuola media, e si auspichiamo si possa ripetere in futuro.

Le insegnanti sono orgogliose dalla serietà e dell'impegno dimostrato da tutti i piccoli partecipanti, indipendentemente dal risultato raggiunto.