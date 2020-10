Anche la Ricoclaun fa il compleanno

Era il 2004 quando l’associazione Ricoclaun, con Rosaria Spagnuolo e Antonio Di Iorio, ha iniziato l’attività di clownterapia a Vasto. 16 anni di sorrisi donati, di buonumore, di tantissime attività nei vari reparti dell’Ospedale “San Pio” di Vasto e in altre strutture del territorio, insieme a tanti volontari clown. Una clownterapia che ha avuto la capacità di moltiplicarsi e diffondersi in altre città: a Termoli, a Chieti, a Lanciano.

Ieri nella nuova sede un piccolo momento per farci gli auguri, per ripartire in modo nuovo, facendo delle normative anti covid un’opportunità per cambiare le modalità di clownterapia.

Al più presto le news…

Mai come in questo periodo, abbiamo tutti bisogno di un sorriso, donato o ricevuto.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre.” Gandhi