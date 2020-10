Vastese, nuovo arrivo in attacco: preso Martiniello

Serviva un altro giocatore per completare il reparto d'attacco della Vastese 2020/2021 e la società ha perfezionato l'ingaggio di Antonio Martiniello, ufficializzato questa mattina.

"Classe 1996, attaccante campano - si legge in un post pubblicato sui canali social del club -, vanta esperienze in Serie D (Aversa, Campobasso, Cavese e Audace Cerignola) e Serie C (ancora Aversa, Paganese, Olbia e Reggina). Nell'ultima stagione ha indossato la maglia dell'Audace Cerignola. Martiniello si è già messo a disposizione di mister Silva e del suo staff tecnico e potrà essere convocato per la partita di domenica in programma a Fiuggi".