Domenica il passaggio del Giro d'Italia a Vasto: ecco strade e divieti

Domenica 11 ottobre, per il passaggio del Giro d’Italia, in occasione della tappa San Salvo–Roccaraso della 'corsa rosa', saranno interessate alcune strade di Vasto e la viabilità cittadina subirà cambiamenti.

In merito, un’ordinanza del comandante della Polizia Locale, Giuseppe Del Moro, prevede nelle strade attraversate dai ciclisti il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 7 alle 12 e comunque fino a cessate esigenze lungo tutto il percorso. E’ istituito, per lo stesso giorno, il divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 12 e comunque fino a cessate esigenze.

I veicoli in sosta negli spazi consentiti e all’interno di aree private limitrofe al percorso di gara, non potranno riprendere la marcia nel periodo di interruzione della circolazione stradale. I provvedimenti saranno estesi anche ai bus di linea urbani ed extraurbani che utilizzeranno gli eventuali percorsi alternativi individuati.

LE STRADE INTERESSATE: Via Magnacervo (salendo dalla Strada Istonia con i ciclisti provenienti da Vasto Marina via Statale 16 dopo la partenza fissata a San Salvo Marina), Via Roma, Via F. Crispi, Piazza Verdi, Corso Mazzini e Via Incoronata.