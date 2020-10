MPA Theatre: “Welcome Show, Monologhi comici e irriverenti"

Mpa Theatre in collaborazione con la Compagnia Stabile del Molise porta in scena Sabato 17/10 ore 21:00 presso il Teatro in via Madonna dell'asilo 13 a Vasto (CH), “WELCOME SHOW”, uno spettacolo teatrale ricco di personaggi ironici e dissacranti, con la regia di Paola Cerimele e Raffaello Lombardi. In apertura live concert del giovane e talentuoso pianista Michele Taraborrelli.

Prenotazioni e vendita biglietti presso la Music Player Academy in C.so Mazzini 167 Vasto, 346 8938206, info@musicplayeracademy.it

Posti limitati nel rispetto delle regole anticovid