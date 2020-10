A scuola sul Trabocco Cungarelle: altra tappa per il progetto 'InSabbiaMenti'

Oltre alla spiaggia di Vasto Marina, con la classe attrezzata al Lido Da Mimì, al centro della riviera, una nuova 'location' per il progetto 'InSabbiaMenti' del Consorzio Vivere Vasto Marina, con i banchi sistemati sul Trabocco Cungarelle.

"Un ringraziamento alle imprese associate al Consorzio, che continuano a sostenere e collaborare al progetto InSabbiaMenti, mettendo a disposizione una cornice inedita ma assolutamente sicura per gli studenti vastesi ai tempi del Covid", si legge in una nota del sodalizio che raggruppa la stragrande maggioranza degli operatori commerciali e turistici della riviera vastese.

Protagonisti della seconda tappa di 'InSabbiaMenti' sono stati i piccoli alunni della Primaria della Scuola Madonna dell'Asilo. In partnership con la Vastarredo, che gentilmente ha messo a disposizione i banchi, l'istituzione scolastica ha consentito ai propri alunni di vivere una didattica attiva attraverso la valorizzazione del territorio di appartenenza. "La spiaggia dorata e il mare blu sono dunque lo sfondo delle aule non formali del progetto InSabbiaMenti, promosso dal Consorzio Vivere Vasto Marina, aule che restano a disposizione delle scuole vastesi per svolgere le attività didattiche in sicurezza", dice ancora Molino.

L'iniziativa "InSabbiaMenti", ha ricevuto l'apprezzamento della ministra Azzolina, ed ha suscitato molto interesse sia in Italia che all'estero, da parte di alcune testate europee, come l'Agenzia Ruptly.

Foto di Costanzo D'Angelo