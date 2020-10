Diego Ferrara è il nuovo sindaco di Chieti

E’ il medico Diego Ferrara il nuovo Sindaco di Cheti, con il 55,85% su Fabrizio Di Stefano del Centrodestra che si è fermato al 44,15% dei voti.

Il Sindaco di Vasto Francesco Menna fa i suoi auguri a Diego Ferrara: “Le recenti elezioni amministrative hanno consegnato al Partito democratico un risultato importante. La splendida vittoria a Chieti e gli ottimi risultati ottenuti ci impongono una responsabilità in più. Dobbiamo dare delle risposte concrete ai cittadini che, malgrado la sfiducia che si registra nei confronti della politica, hanno creduto in lui. Non ho alcun dubbio sul fatto che saprà circondarsi di persone capaci e in grado di dare risposte concrete alla popolazione.

Buon lavoro!”