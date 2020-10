La giovanissima studentessa Rachele Lupi presenta il suo libro

Ieri nei giardini napoletani di Palazzo d’Avalos si è svolta la presentazione del libro “Occhi di ghiaccio, cuore di fuoco” raccolta di poesie della giovane studentessa vastese Rachele Lupi.

Alla presentazione, sono intervenuti il Sindaco Francesco Menna, il ViceSindaco Giuseppe Forte, l’Assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco, il Dirigente scolastico del Pantini Pudente Anna Orsatti, mentre l’intervista sul palco è stata condotta dalla giornalista Paola D’Adamo.

“La vena poetica maturata in età giovanissima per Rachele Lupi l’hanno portata a vincere già tre concorsi di poesia ed ottenere un contratto di due anni e la pubblicazione del suo primo libro edito da Aletti Editore con la prefazione di Mogol. A lei ho consegnato un attestato di merito a nome della Città di Vasto per augurarle un roseo futuro.” - ha dichiarato il Sindaco Menna.

L’assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco, ha precisato che la presentazione di questo libro è stata l’occasione per raccontare tutto quello che si trova intorno e dentro il libro di Rachele Lupi: lei stessa, l’idea, la realizzazione e il viaggio fino alla pubblicazione. “Da momenti come questi non possono che derivare impulsi creativi e stimolanti per tutti noi, per la scuola del nostro territorio, per la formazione dei ragazzi ed è stata particolarmente bella e significativa la presenza di tanti compagni che l’hanno omaggiata con una targa e dei fiori”.

Il Dirigente Scolastico del Pantini Pudente ha omaggiato la studentessa, già premiata in passato dall’Amministrazione Comunale tra gli studenti meritevoli licenziatisi con il massimo dei voti agli esami di merito della Scuola Secondaria di I grado. Alla giovane Lupi è stata consegnata anche una targa dai compagni di classe.

Rachele ha detto che la poesia per lei è come una persona. "La nostra è una grande storia d’ amore”.

Complimenti a questo grande talento vastese, alla sua famiglia e a tutti i suoi docenti che in questi anni hanno arricchito la sua formazione.