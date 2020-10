Sosta vietata nell’area panoramica vicina alla chiesa di San Michele

Divieto di sosta dei veicoli sul fronte panoramico in Via San Michele, con l’ordinanza del comandante della Polizia Locale, Giuseppe Del Moro.

L’intervento è stato voluto non solo per migliorare la zona di notevole valore paesaggistico, storico ed architettonico, ma soprattutto per non comprometterne l’assetto dell’area con ulteriori carichi.

Sarà inoltre garantita l’incolumità dei fedeli ed istituito un percorso pedonale, che consentirà dalla parte alta della città, attraversando la villa comunale, di raggiungere la Loggia Amblingh e Via Adriatica godendo per quasi tutto il percorso della bellissima vista panoramica .