'Vasto mi piace', ecco il risultato del primo contest fotografico

Tanti sono stati i partecipanti al Primo Contest atto a valorizzare la nostra Vasto. Assieme ai Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, il Consorzio Vivere Vasto Marina ha deciso di prendersi un momento in più per individuare, tra le foto ricevute, una rosa di immagini che ben rappresentasse la città sotto tutte le sue sfaccettature, tradizioni, angoli e scorci significativi.

In accordo con il Comune di Vasto, si è deciso di utilizzarne già alcune nella prossima riqualificazione del ponte di Via Donizetti.

Sono state quindi selezionate 16 immagini tra le fotografie pervenute, una per partecipante, evitando immagini ripetitive, concedendo la possibilità ad una platea a più voci e interpretazioni di mostrare in toto il volto caratteristico di Vasto, assieme ad alcune che sono state ritenute particolarmente significative per la nostra Città.

Qui di seguito l'elenco dei partecipanti scelti:

1 - Andrea Buontempo

2 - Danny Della Penna

3 - Angelica Falconio

4 - Roberta Ranieri

5 - Daniela Tosto

6 - Anastasia Salvatorelli

7 - Lucia Cinquina

8 - Graziano D'Ovidio

9 - Marianna Del Bonifro

10 - Luigi Della Penna

11 - Massimiliano Santovito

12 - Federico Dessardo

13 - Adele Turco

14 - Ludovica Perrozzi

15 - Nicola Cinquina

16 - Roberta Liberatore