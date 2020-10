Luigi Cinquina, presidente della sezione di Vasto del C.A.I. Club Alpino Italiano, che da anni si occupa della tutela ambientale ed è membro del comitato per la tutela e valorizzazione del verde urbano di Vasto, a pochi giorni dalla approvazione di un disciplinare che faccia chiarezza sul regolamento del Verde Pubblico a Vasto disapprova l’intervento dell’ennesima capitozzatura di due alberi nel quartiere di San Michele a Vasto.

Il regolamento, precisa, ha una grande importanza culturale e va a tutelare l’intera comunità e non può certo contemplare questa tipologia di interventi.

“Questo gravissimo modo balordo di agire è un danno per tutti - dice Luigi Cinquina - ,una mancanza di rispetto in primis per chi si è impegnato gratuitamente in questi anni per la stesura del documento, per chi continua a crederci, per tutti coloro che hanno firmato l'approvazione del piano, 1500 firme consapevoli“.