Tamponi 'drive in' anche a Gissi, nuova postazione in arrivo

Una nuova postazione “drive in” sarà a disposizione dei cittadini del Medio e Alto Vastese.

È l'iniziativa della Asl Lanciano-Vasto-Chieti per l'esecuzione dei tamponi all'esterno del Presidio territoriale di assistenza di Gissi, dove potranno recarsi coloro ai quali è stato prescritto il tampone e quanti rientrano da luoghi fuori regione per cui è previsto il test molecolare.

Come avviene già, dal lunedì al sabato, all'esterno degli ospedali di Atessa (dalle ore 8 alle 14) e di Ortona (dalle ore 8 alle 16), ci si potrà recare in automobile davanti al Presidio di via Italia e, senza scendere, compilare la documentazione richiesta e sottoporsi al prelievo oro-rinofaringeo da parte del personale del 118. L'attivazione è prevista entro metà ottobre.

C'è già stato un sopralluogo dei tecnici Asl alla presenza del direttore generale, Thomas Schael. Sono già in corso le verifiche e i lavori per il collegamento telematico della nuova postazione di Gissi con la Centrale 118 di Chieti per la gestione delle richieste da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché per la registrazione dei dati relativi ai tamponi effettuati su piattaforma SmartTest.

"Un servizio - si legge in una nota - che si rivelerà certamente importante per l'intero territorio vastese, al quale è rivolta l'attenzione della Direzione aziendale Asl, che ha potenziato con nuovi letti l'Ospedale di comunità di Gissi".