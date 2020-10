'Puliamo il mondo' nella Riserva Marina di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 4 ottobre nella Riserva Naturale di Marina di Vasto si terrà l'iniziativa Puliamo il Mondo, promossa a livello nazionale da Legambiente.

L'appuntamento è alle ore 10 sul Lungomare Duca Degli Abruzzi. L'evento è organizzato in collaborazione con il movimento civico #iononrestoaguardare e Legambici Vasto.

"Come ogni anno - sottolinea l'assessore alle Politiche Ambientali Paola Cianci - ospitiamo l'iniziativa Puliamo il Mondo di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti.

Il volontariato svolto dalle associazioni e dai cittadini in questi anni su temi così delicati è stato un valore aggiunto per l'Amministrazione Comunale. L'auspicio è che questo messaggio di collaborazione venga raccolto dalle nuove generazioni che sono i veri protagonisti del cambiamento in chiave sostenibile che tutti aspettiamo".