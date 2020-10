Luigi Cinquina: “il regolamento del verde pubblico di Torino di riferimento per la stesura di quello di Vasto”

“Alberature lunghe chilometri, altezza media 15 metri, habitus omogeneo, ben curate, una competenza, professionalità, capacità di programmazione degli interventi, insomma una consapevolezza dell'importanza del verde pubblico che noi quaggiù non abbiamo la più pallida idea.” Afferma Luigi Cinquina, presidente della sezione di Vasto del C.A.I. Club Alpino Italiano, che da anni si occupa della tutela ambientale ed è membro del comitato per la tutela e valorizzazione del verde urbano di Vasto. Fa riferimento al regolamento del verde pubblico di Torino, che dice è stato il testo di riferimento per la stesura del regolamento di Vasto, strutturato nei suoi contenuti seguendo lo schema di quello del capoluogo piemontese.

C’è la speranza che il regolamento venga approvato nei prossimi giorni, “la sua approvazione ed applicazione- dice Luigi Cinquina- dovranno essere un punto di partenza per la futura qualità ambientale della nostra cittadina.”