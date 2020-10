2 Ottobre: Festa dei Nonni e degli Angeli Custodi

In Italia la Festa dei Nonni è stata istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, come momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale. La scelta della data coincide con quella, nel calendario cattolico, degli Angeli Custodi.

In fondo i nonni sono come degli angeli, sempre presenti anche quando ci guidano da lassù!

I NONNI

A volte vivono a chilometri di distanza,

altre te li trovi sempre in stanza.

I nonni sono dei grandi amici,

basta che ci sei e li rendi felici.

Con te tornano indietro nel tempo,

con te si godono ogni momento.

Ti riempiono di doni in quantità,

“lo vizi troppo” dicono i papà.

Ai nonni questo non importa,

i nipoti guai a chi glieli tocca.

Abbracci, baci, giochi e ritornelli,

tutto per rendere i giorni più belli.

Ti sgridano se è necessario

e poi aprono con te il dizionario

per cercare nuove parole interessanti,

per capire come nella vita andare avanti.

I loro ricordi sono come un gran bottino

da prendere e conservare oltre il mattino.

Tanti insegnamenti sono pronti a darti,

siediti, ascoltali, puoi solo fidarti!

I nonni non saranno per sempre presenti

ma il loro amore immenso resta nei cuori e nelle menti.

Non lasciar sfuggir il tempo senza di loro

perché ogni istante vale più dell’oro.

Ogni ricordo che in te impresso rimarrà

sarà il loro abbraccio nell’eternità.

Mariana Cinalli “La vita è una rima”