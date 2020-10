Progetto da 3.000 posti di lavoro a San Salvo

Un maxi investimento di circa 248 milioni di euro, dando opportunità di lavoro a circa 3.000 persone. Come prima ipotesi si era pensato all’ex centro commerciale San Nicola, a Termoli.

Ma sarà l’Agenzia regionale per le Attività produttive dell’Abruzzo incaricata di valutare l’offerta della Engineerink 2K Spa, collaboratore del colosso Amazon.

Qualora la trattativa vada a buon fine, sarà proprio quest’ultimo a collocarsi nel sito dell’autoporto abbandonato di San Salvo, nei pressi della zona industriale, un’area perfetta per una logistica di deposito.

La superficie totale individuata per l’insediamento sarà di oltre 256mila metri quadrati con un unico grande capannone, con ampi parcheggi e postazioni per autobus, per consentire spedizioni celeri di articoli comprati online e soddisfare il centro-sud Italia. Le attività che dovrebbero venire messe in piedi riguardano la distribuzione delle merci, il ricovero di mezzi pesanti, magazzinaggio, supporto trasporti.

Il sito dell’ex autoporto è stato messo in vendita dall’Arap Abruzzo per 3,7 milioni e a quanto si apprende la Engineerink 2K Spa avrebbe già versato una cauzione pari al 10 per cento del totale, quindi 370mila euro. Ora il pallino è in mano al presidente dell’Agenzia per definire la procedura di cessione.

Considerate le cifre d’investimento, se tali trattative si concludessero positivamente, sarebbe una boccata di ossigeno per tutto il territorio di Vasto, San Salvo e dintorni, portando nuovi posti di lavoro in questo momento di enorme difficoltà.