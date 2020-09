Terre del Sud con le sue musiche e canti abruzzesi ha incantato Piazza Barbacani

L’incantevole Piazza Barbacani a Vasto è stata scelta dal gruppo musicale Terre del Sud per presentare, il 29 settembre 2020, in anteprima, l’ultimo lavoro discografico, “Streghe, pandafeche, mazzemarelle e altre storie”, il quinto album del gruppo, risultato di un bello ed esaltante lavoro discografico durato tre anni che vede la luce a Vasto. Con la collaborazione di Emanuela Petroro de La Nuova Libreria, insieme ad un folto pubblico, il gruppo musicale ha presentato brani inediti, che hanno consentito di fare un salto indietro nel tempo, nei ritmi, nelle tradizioni, nei miti popolari, ma anche in alcuni avvenimenti importanti del passato, per raccontare anche in dialetto abruzzese, frammenti di storia, ricchi di colore e passione, storie allegre e storie dolorose, che hanno riscosso molto successo.

Nei loro brani c’è la tradizione del malocchio a cui tutti credevano una volta, la Pandafeche, spaventoso spettro notturno, Tarallucci e Vine come segno di ospitalità della nostra gente, la storia del gatto selvatico di Clò, Ninnelia, una bellissima ninna nanna. Queste storie della tradizione sono contaminate da storie vere, documentate da studi, da testi, per raccontare la storia di Ernestina di Giulianova, accusata di essere una strega del 1600 e per questo mandata al rogo, di briganti o migranti a fine ‘800, del terribile brigante della Maiella Domenico Cannone e della Zengara nera di Lanciano che dopo l’arrivo dei Tedeschi cerca disperata il figlio morto. Si ripercorre un filo di tradizione, ritmo e cultura popolare, insieme a saltarelli, pizzica, tarantella che valorizzano e fanno conoscere la meravigliosa cultura musicale dell’Abruzzo e del Sud Italia.