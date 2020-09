Per l’emergenza Covid stop alla tradizionale Fiera della Festa della Madonna del Rosario a Cupello

Per motivi di sicurezza, legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Sindaco di Cupello, Graziana Florio, ha dichiarato che non si svolgerà la tradizionale Fiera della Festa dedicata alla Madonna del Rosario. La decisione è stata presa insieme al corpo di Polizia Municipale e agli uffici preposti in virtù dell’impossibilità nel garantire il rigoroso rispetto delle norme di “distanziamento sociale” e “divieto di assembramento”. Tale scelta, piena di rammarico, è stata altresì doverosa a causa dell’elevato numero di posteggi e del grande richiamo di clientela che solitamente caratterizza la nostra festività. Con la preghiera di rientrare presto dall’emergenza, il Sindaco di Cupello dà a tutti appuntamento all’anno venturo.