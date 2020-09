Colorate mattonelle all’uncinetto decorano il centro

Bellissima l’istallazione a Piazza Rossetti, organizzata dal Gruppo dell’Albero all’Uncinetto coordinato da Silvia Del Prete e da Andrea Buontempo. Oltre 800 le mattonelle all’uncinetto di lana colorata che abbelliscono il centro. Sono state realizzate da laboriose signore che da febbraio stanno lavorando per la realizzazione di un sogno più importante, quello dell’albero di Natale all’uncinetto.

Il progetto partito prima nella pagina Facebook “Sei di Vasto se…”, poi nel gruppo “L’albero all’uncinetto di Vasto”, ha l’obiettivo di creare a Natale 2020 un grandissimo albero di Natale fatto di mattonelle all’uncinetto, così come a Trivento e in tante altre città. C’è attualmente una raccolta fondi per comprare la struttura.

In questi mesi sono state consegnate ben 13.000 granny square di lana colorata da oltre 200 uncinettine di età, professione e provenienza diverse. La passione per l’uncinetto, per la lana colorata, per questo progetto creativo e insolito ha creato una straordinaria sinergia.